Tarcísio cancela ida à Fiesp após mudança de programação por causa de Lula

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negou mal-estar com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) após cancelar participação no evento realizado pela instituição nesta quinta-feira, 25, para celebrar o Dia da Indústria. Tarcísio desistiu de ir ao seminário após a Fiesp mudar a programação do evento por causa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Inicialmente, o petista participaria da abertura, prevista para 9 horas, e o governador compareceria ao encerramento, às 17 horas.

A equipe de Lula, no entanto, solicitou que a participação do presidente ficasse para o fim da tarde devido a uma agenda em Brasília na manhã desta quinta, para anunciar medidas de estímulo à produção e compra de carros.

A Fiesp, então, pediu ao governador que fosse ao evento durante a abertura. Como Tarcísio já tinha dois eventos neste horário, de lançamento do novo Diário Oficial do Estado e para sancionar o novo salário mínimo estadual, a presença ficou inviabilizada.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) procurou a assessoria da Fiesp para saber por que houve mudança no horário de participação do governador, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.

Segundo Tarcísio, a situação não cria nenhum tipo de desentendimento entre ele e a instituição. “O que houve foi um problema de agenda. Fico até frustrado porque gostaria de estar presente. Tenho todo apreço pela Fiesp e vamos trabalhar juntos porque, se a gente promove a indústria, a gente está gerando emprego”, afirmou o governador.

Ele destacou a parceria com a instituição, que participa de um grupo de trabalho criado pelo governo para debater novas formas de industrialização do Estado, e para fomentar a regionalização da indústria paulista.