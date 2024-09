Tabata diz que processará Marina Helena por acusação em debate sobre viagens em jatinho particular - O Liberal

Marina Helena alega ter recebido "informações de diversas fontes" sobre as viagens e não apresentou provas

A candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) classificou a acusação da candidata Marina Helena (Novo) como “mentirosa” e disse que processará a adversária caso ela não se retrate. A declaração foi dada em conversa com jornalistas após o debate realizado pela Rede TV! em parceria com o UOL nesta terça-feira, 17. Segundo Marina, Tabata teria viajado de jatinho para ver o namorado e prefeito de Recife, João Campos (PSB).

“É uma declaração mentirosa. Não tem meias palavras aqui. A última vez que estive em Feira de Santana, foi aos sete anos de idade. A última vez que estive em um jatinho foi em uma articulação do Governo Federal para ajudar o Rio Grande do Sul”, disse Tabata.

Ela, mais uma vez, repudiou a postura ofensiva dos adversários. “Existe uma aposta de todos meus adversários de apostar nessa lama, e a sociedade vai responder: é isso que vai dar voto?”

A candidata revelou que, durante o intervalo, chamou Marina para conversar e falar sobre a acusação. Caso ela não se retrate nos próximos dias, haverá processo, afirma Tabata. “Chamei ela para conversar no intervalo e falei: ‘É mentira. Se você se retratar publicamente nos próximos dias, eu não entro com processo’.”

Tabata também falou sobre o pedido de desculpas feito por Pablo Marçal (PRTB), que havia culpado a candidata pela morte do próprio pai. Ela disse que não conversou com o adversário após a fala dele.

“Tudo tem limite. Uma coisa é conversar com Marina Helena, mas até eu tenho limite. Tem que entender qual a lógica do Marçal, não é só um ilusionista, é um criminoso, ele lucra com isso”, critica Tabata.

Posicionamento de Marina Helena

A candidata do Novo, disse, em conversa com jornalistas também após o debate, que deu a “oportunidade” para Tabata se explicar sobre as acusações feitas.

Ela alega ter recebido “informações de diversas fontes” sobre as viagens e não apresentou provas. “Recebi informações de diversas fontes e dei oportunidade da Tabata de se explicar. Defendo a transparência radical dos políticos.”

Assim como no debate, Marina voltou a dizer que Tabata deveria se explicar. “Vocês deveriam fazer essa pergunta a ela. Ela deveria mostrar todos os tickets.”

Questionada sobre a postura no debate da TV Cultura, onde perguntou para Pablo Marçal a opinião dele sobre o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, Marina disse que essa é uma das “principais pautas da direita”. “O que eu fiz foi uma pergunta, que é a questão da censura e uma das pautas principais da direita … Debate não é um lugar confortável para ninguém.”