Tabata afirma que tem crescido em intenções de voto nas periferias de São Paulo - O Liberal

As pesquisas de intenção de voto indicam que Tabata Amaral apresenta seu melhor desempenho entre eleitores com mais de cinco salários mínimos, enquanto que, no segmento com renda de dois ou menos salários mínimos, a candidata não repete a performance. Perguntada sobre o tema em sabatina à Rádio Eldorado na manhã desta quarta-feira, 4, a deputada federal disse que seu principal obstáculo é o fato de ainda ser pouco conhecida. “Tá faltando eu ser conhecida, é o mesmo desafio de sempre”.

Além disso, segundo a candidata, o segmento com maior poder aquisitivo tem mais tempo de assistir o noticiário e se informar sobre política. Tabata reforçou que tem crescido em intenções de voto nas periferias de São Paulo e que manterá a estratégia focada nas redes sociais.

A deputada federal afirmou que seus adversários estão disputando as eleições com “máquinas” e “muito mais dinheiro”. “Boulos tem a máquina federal, Nunes tem a máquina do município e do Estado, Datena esteve na televisão por décadas, mérito dele, e Marçal tem uma ‘máfia digital’ que o sustenta. Apesar disso, meus adversários estão caindo, e estou conseguindo crescer”.

Aumento do efetivo da GCM

Tabata reforçou na sabatina propostas que constam em seu plano de governo, como o aumento do efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM) em pelo menos mil agentes, o que levaria o efetivo da entidade a oito mil guardas, além de fortalecer a formação dos servidores da GCM e aumentar a remuneração de quem atua em territórios mais perigosos. O custo da proposta, segundo a candidata, será de R$ 1 bilhão ao longo dos quatro anos de mandato.

O projeto de Tabata para a GCM é mais contido que os planos de Guilherme Boulos, que pretende dobrar o efetivo da guarda, e de Pablo Marçal, que prometeu triplicar o número de servidores da corporação. A candidata do PSB alegou que, como não pretende mentir ou aumentar impostos, precisa ser “cuidadosa” com o plano de governo. “Quando vejo alguns adversários dizendo que vão dobrar o número de efetivos, tenho duas certezas: ou estão mentindo descaradamente, ou vão aumentar os impostos. Como não minto, e não vou aumentar os impostos, preciso ser cuidadosa em minhas propostas”, disse.

Comércio de celulares roubados

Ainda sobre segurança pública, a candidata citou uma proposta para desmontar o comércio de celulares roubados. Tabata disse que elaborou o projeto ao estudar uma medida em vigor no Piauí. Nesta terça-feira, Boulos citou uma proposta semelhante em sua sabatina à Eldorado e também afirmou que importou uma política pública vigente no Piauí.