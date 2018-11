Sucessora de Moro na Lava Jato interroga delatores em ação contra Lula

A juíza Gabriela Hardt, sucessora de Sérgio Moro a frente dos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, interrogou nesta segunda-feira, 5, dois delatores da Odebrecht. Os engenheiros Emyr Diniz Costa Júnior e Carlos Armando Guedes Paschoal foram ouvidos no processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros investigados relativos ao sítio de Atibaia.

Sérgio Moro deixou a Lava Jato após aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para assumir o comando do Ministério da Justiça. Nesta segunda, 5, o juiz enviou um ofício ao corregedor do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região informando que entrou em férias e que vai se exonerar logo antes da posse como ministro.