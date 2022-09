Sucesso nas redes sociais, candidata do PCO no Piauí tem candidatura impuganada

Depois de viralizar nas redes sociais com o bordão “você quer me calar?”, a candidata do PCO ao governo do Piauí, Lourdes Melo, foi barrada de concorrer ao cargo. A impugnação da candidatura foi unânime no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI). A decisão, tomada nesta semana, foi fundamentada no fato de que o registro da candidatura do vice de Lourdes, Cloves José, foi feito um dia depois do prazo previsto em lei.

Assim, a chapa toda foi impugnada. Lourdes afirmou em suas redes sociais que seu nome “estará nas urnas para ser votado” e que “esta medida infundada está sendo sanada”. Recentemente, Lourdes também voltou a ser assunto nas redes após incluir um “bate-papo com vizinhas” na agenda oficial.