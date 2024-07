STJ mantém prisão de homem que jogou carro contra policiais durante abordagem

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve, na quarta-feira, 24, a prisão preventiva de um homem que jogou seu carro contra três policiais militares que o abordaram, em Brasília. A presidente da corte, ministra Maria Thereza de Assis Moura, negou o pedido de liminar apresentado pela defesa que pedia a libertação do réu.

Em março deste ano, o homem estava dirigindo com uma adolescente de madrugada. Segundo a denúncia, os dois estavam alcoolizados. Foram abordados pelos policiais que pediram que saíssem do veículo, e atenderam. Mas o homem voltou ao automóvel e acelerou em direção aos agentes, que conseguiram desviar. Ele foi preso em flagrante e denunciado por tentativa de homicídio, corrupção de menores, resistência e direção sob o efeito de álcool. Em seguida, a Justiça determinou sua prisão preventiva.

Os advogados do acusado apresentaram um recurso de habeas corpus, alegando que a prisão não tem fundamentação à medida em que os policiais não se machucaram e não houve nenhum dano ao patrimônio público. Também argumentam que havia imprecisões no depoimento dos policiais.

Mas, para a presidente do tribunal, não há nenhuma circunstância que confirme as alegações da defesa. Ela considera grande a tentativa de fuga em via pública e a atitude tomada contra os policiais – tudo em companhia de uma menor de idade. “Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria”, disse Maria Thereza.