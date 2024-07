STJ e TSE não foram afetados por apagão cibernético; CNJ não tem registro de impacto

As assessorias do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informaram ao Estadão/Broadcast que seus sistemas não foram atingidos pelo apagão cibernético global. Questionado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afirmou que não recebeu, até o momento, nenhuma informação de que tribunais estaduais ou federais tenham sido atingidos.

O apagão está provocando atrasos em voos, além de prejudicar serviços bancários e de comunicação ao redor do mundo, nesta sexta-feira. Diversos países relataram problemas técnicos que afetaram redes de televisão nacionais, aeroportos internacionais, operadoras ferroviárias, bolsas de valores e outros serviços.