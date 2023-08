STJ começa votação que vai definir listas para Lula escolher três ministros

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) começou na manhã desta quarta-feira, 23, a votação que vai definir os nomes para as listas que serão enviadas para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolher três ministros para a Corte. Os votos são secretos, mas a sessão foi aberta ao público depois de ser fechada por cerca de 20 minutos para discussão entre os magistrados.

São necessários no mínimo 17 votos para cada integrante da lista. Para alcançar esse número, podem ser necessárias várias rodadas de votação.

São duas vagas reservadas a desembargadores que foram abertas com a aposentadoria do ministro Jorge Mussi e a morte do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Para essas vagas, há 57 nomes oriundos de Tribunais de Justiça estaduais e tribunais regionais federais. O plenário do STJ vai definir uma lista com quatro nomes, de onde Lula vai escolher dois.

Há pelo menos dois nomes apadrinhados por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Alexandre de Moraes apoia o desembargador Airton Vieira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dias Toffoli apoia Carlos Von Adamek, também do TJ-SP.

A outra vaga, reservada para um representante da advocacia, foi aberta com a aposentadoria do ministro Felix Fischer. O STF vai diminuir para três nomes uma lista sêxtupla enviada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A favorita é a advogada brasiliense Daniela Teixeira, apoiada pelo grupo Prerrogativas, próximo ao PT.