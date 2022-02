STJ adia eleição de listas para dois novos ministros da Corte para 12 de maio

O pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu adiar, nesta terça-feira, 1º, a eleição para elaborar as listas a serem encaminhadas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que escolherá dois novos ministros para a Corte ainda este ano.

A eleição para as duas vagas estavam previstas para acontecer no dia 23 de fevereiro, mas o tribunal decidiu hoje adiar a escolha para 12 de maio. O principal motivo é o avanço da variante ômicron, que levou o tribunal a prorrogar as sessões em formato virtual no mínimo até o fim de março.

A eleição para a elaboração das listas a serem encaminhadas à Presidência da República deve ser feita em votação presencial. Além disso, os ministros também recebem os candidatos presencialmente, mas os encontros estão sendo cancelados por causa do avanço da pandemia. Há 15 nomes dos Tribunais Regionais Federais na disputa.