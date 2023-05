STF/Moraes prorroga inquérito das milícias digitais pela sétima vez

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais 90 dias o inquérito 4874, que apura a existência de milícias digitais que têm o objetivo de atacar a democracia. É a sétima vez que o processo é prorrogado. O ministro apontou “necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento”.

A investigação foi instaurada em julho de 2021 a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), a partir de indícios de uma organização criminosa com forte atuação digital. As decisões de Moraes que determinaram ao Google e ao Telegram a remoção de mensagens contrárias ao PL das Fake News foram tomadas no âmbito deste processo.