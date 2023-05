Política STF julgará no plenário físico ação sobre atuação de Bolsonaro na pandemia

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgará em plenário físico um recurso do Senado contra decisão que negou pedidos da CPI da Covid para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ministra Cármen Lúcia pediu destaque no julgamento que estava sendo realizado em plenário virtual. Com isso, o julgamento reinicia.

Até a suspensão da análise, o placar estava em 3 a 0 para rejeitar o recurso e manter o caso extinto. O argumento do relator, Dias Toffoli, é que somente a Procuradoria-Geral da República (PGR) pode instaurar ações para apurar supostos crimes praticados pelo Presidente da República. A PGR se manifestou contra a instauração dos inquéritos.