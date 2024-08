STF forma maioria para tornar ré mulher que pichou ‘perdeu, mané’ em estátua da Justiça

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para tornar ré Débora Rodrigues dos Santos, acusada de escrever “perdeu, mané” na escultura da Justiça, em frente ao palácio do STF, durante os atos golpistas de 8 de Janeiro. Ela está presa desde a oitava fase da Operação Lesa Pátria, de março do ano passado, que investiga os financiadores dos atos de vandalismo.

Além do relator, Alexandre de Moraes, os ministros Flávio Dino e Cármen Lúcia foram favoráveis ao recebimento da denúncia, apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A acusação concluiu que os acusados devem responder pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado.

O julgamento ocorre em plenário virtual e deve ser encerrado na próxima sexta-feira, 9. Faltam os votos dos ministros Luiz Fux e Cristiano Zanin. A defesa de Débora tem criticado a manutenção da prisão já que a acusada tem dois filhos menores de idade, e não poderia permanecer na cadeia, portanto.