SP: horário eleitoral tem paródia de Latino, Rodrigo ‘raiz’ e Haddad com Alckmin

O horário eleitoral gratuito começou nesta sexta-feira, dia 26. Entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) apelou para uma paródia do sucesso do cantor Latino “Me Leva”, substituído no horário do candidato por “Tarcísio, me leva”. Fernando Haddad, do PT, líder das pesquisas de intenção de votos, usou o ex-governador Geraldo Alckmin, hoje no PSB, como cabo eleitoral. Alckmin, que por décadas foi o principal nome do PSDB no Estado, apareceu antes mesmo da figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da SIlva. Buscando se diferenciar de Tarcísio, o atual governador Rodrigo Garcia apresentou-se ao eleitor como “paulista raiz”.

Candidato dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo, Tarcísio de Freitas pediu a confiança dos paulistas. Disse esperar fazer a diferença se eleito governador, prometeu cuidar das pessoas e indicou que vai trabalhar pelo emprego dos jovens. Usou sua experiência anterior, como ministro da Infraestrutura no governo de Bolsonaro para passar ao eleitor a mensagem de que sabe fazer com o que há disponível e sacramentou: ‘São Paulo pode mais, e é isso que a gente quer’. Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada antes da campanha eleitoral gratuita no rádio e na TV, Tarcísio ocupa a segunda posição na corrida eleitoral, com 16% das intenções de voto.

O líder na mesma pesquisa, Fernando Haddad, se associou a Geraldo Alckmin – que governou São Paulo em quatro mandatos diferentes até 2018. Atualmente no PSB, Alckmin foi o principal nome do PSDB no Estado durante décadas e tem aceitação no interior paulista, tradicionalmente refratário ao Partido dos Trabalhadores. Além de apelar para cabos eleitorais, o programa de Haddad citou suas realizações em Brasília: destacou os programas de inclusão de estudantes como o Prouni, Fies e Pronatec.

Terceiro colocado na campanha, com 11% na pesquisa Datafolha, e atual governador, Rodrigo Garcia deixou claro qual será seu adversário neste início do horário eleitoral: Tarcísio de Freitas. Apelando para a música sertaneja, muito alinhada, justamente, com o interior do Estado, Garcia apresentou-se ao leitor como paulista raiz e colocou-se como alguém novo na política sem ser um novato. Garcia mirou Tarcísio, que vem sendo criticado pelos adversários por não ter laços com os paulistas.

A campanha no rádio começou pelos candidatos ao Senado, em seguida foram apresentados os candidatos a deputados estaduais e, por fim, governadores. A campanha gratuita volta ao rádio ao meio-dia. Às 13h será a vez da campanha estrear na TV, programa que será novamente exibido às 20h.