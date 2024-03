SP: Derrite é exonerado da Secretaria de Segurança para relatar projeto da ‘saidinha’ na Câmara

Guilherme Derrite (PL) foi exonerado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) nesta terça-feira, 12. O afastamento do cargo tem como foco habilitar o secretário, que também é deputado federal licenciado, para a relatoria, na Câmara, do projeto que estabelece o fim da saída temporária de presos.

A exoneração, a pedido, foi publicada no Diário Oficial de São Paulo, assinada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Assim que relatado e votado o projeto de lei, o titular retorna às atribuições na SSP”, informou a Secretaria, em nota. O secretário-executivo Osvaldo Nico Gonçalves assume a pasta de Segurança Pública enquanto Derrite estiver afastado.

O projeto de lei que acaba com as saídas temporárias do regime semiaberto, as “saidinhas”, foi aprovado em fevereiro no Senado. Com o aval dos senadores, o texto voltou para a Câmara, onde já havia sido aprovado em agosto de 2022 com relatoria de Derrite, então deputado.

Em vídeo publicado no Instagram nesta terça, Derrite afirmou que a exoneração visa “cumprir um missão no Congresso Nacional”. O secretário afastado prevê que o parecer final ao projeto seja concluído até a semana que vem.

Ao Estadão, Derrite já havia citado as saídas do semiaberto como “um dos principais entraves para a segurança pública” do País. “Não temos uma punição adequada ao criminoso por conta desse e de vários outros benefícios”, disse o secretário.