Soraya usa Kelmon, ‘padre de festa junina’ como ponte para criticar Bolsonaro

Com o combate ao racismo como tema, a candidata do União Brasil a presidente, Soraya Thronicke, trouxe uma série de escândalos do governo no tema para criticar o Executivo. Como ponte para criticar o governo, a candidata usou o candidato do PTB, Padre Kelmon, que apelidou de “cabo eleitoral de Bolsonaro” e “padre de festa junina” devido às dobradinhas do sacerdote com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O atual governo já teve absurdos como secretário que fez vídeos de conteúdo nazista, assessor que fez gesto suprematista em pleno Congresso Nacional e presidente da Fundação Palmares que é contra movimento negro”, citou a candidata. Sobre o tema, Kelmon criticou a esquerda pelo racismo no País, que, segundo ele, “só enxerga a cor da pele”. O candidato minimizou o tema. “Somos todos brasileiros, moradores desta casa comum que é o Brasil”, disse.

Soraya ampliou o embate com o candidato do PTB dizendo que Kelmon não tem proposta, e que é um candidato como Bolsonaro “nem nem: nem estuda e nem trabalha”.