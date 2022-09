Soraya insinua que houve pedidos de rachadinha em contrapartidas a cargos

A candidata do União Brasil à Presidência da República, Soraya Thronicke, reagiu na madrugada desta sexta-feira, 30, à insinuação do presidente Jair Bolsonaro (PL) de que ela seria mais “dócil” caso ele tivesse atendido a todos os cargos pedidos por ela via ofício. “Dentro de apenas três cargos que eu pedi ajudar o meu Estado, consegui dois, mas eles (os indicados) não aceitaram fazer rachadinha”, disse, durante debate da TV Globo.