Soraya e Tebet criticam política educacional e citam falta de merenda

As candidatas ao Palácio do Planalto Soraya Thronicke (União Brasil) e Simone Tebet (MDB) criticaram na madrugada desta sexta-feira, 30, durante debate realizado pela TV Globo, a política educacional do governo Bolsonaro. As senadoras citaram a falta de merenda para crianças nas escolas e escândalos no Ministério da Educação.

“Enquanto tem gente que come picanha e se lambuza com leite condensado, crianças comem bolacha seca”, afirmou Soraya, ao ressaltar que alguns alunos estão sem água e merenda. “O País foi abandonado”, declarou a senadora.

Tebet, por sua vez, disse que o maior desafio é manter os jovens na escola. A candidata prometeu uma nova reforma do Ensino Médio e dar R$ 5 mil para cada jovem que terminar a escola. A emedebista comparou a falta de recursos para a Educação com as verbas destinadas ao orçamento secreto, esquema por meio do qual o governo destina emendas a parlamentares, sem critérios e transparência, em troca de apoio no Congresso.

Em uma dobradinha, Soraya ressaltou que o governo Bolsonaro já teve cinco ministros da Educação e criticou o que chamou de “campanha antecipada” feita para o mandatário pela EBC, sistema público de TV do governo. Apesar de se dizer “privatista”, contudo, a candidata do União Brasil disse que não privatizaria a EBC pelo potencial educador da televisão.