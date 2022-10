Sob chuva, Alckmin, Haddad, França e Marina chegam para ato de Lula na Paulista

Com o candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda em deslocamento, aliados do petista já estão na Avenida Paulista, onde enfrentaram chuva, à espera do ato final da campanha do partido em São Paulo. Estão presentes Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente, Fernando Haddad França, ao governo de São Paulo, e Marina Silva, ao cargo de deputada federal.

Há um forte esquema de segurança para tentar trazer o ex-presidente até à Avenida Paulista. Lula estava em Fortaleza e pousou há pouco no Aeroporto de Congonhas. Movimentos sociais fazem um cordão de segurança para tentar ajudar o petista a descer do carro assim que ele chegar e colocá-lo na caminhonete improvisada que levará o candidato até a Praça Roosevelt.