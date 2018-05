Skaf anuncia que deixa presidência da Fiesp em 7 de junho

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, anunciou que deixará o comando da entidade no próximo dia 7 de junho. Ele já é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo MDB e passará a se dedicar à campanha eleitoral.

“Vou com bastante tranquilidade, torcendo por todos vocês”, disse Skaf, após comunicar a decisão, na abertura do segundo dia do 13º Congresso da Micro, Pequena e Média Indústria da Fiesp. O segundo vice-presidente da entidade, José Ricardo Roriz Coelho, assumirá o comando da Federação.