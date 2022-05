Sistema virtual do TSE bate recorde de atendimentos

A um dia do fim do prazo, a Justiça Eleitoral informou nesta terça-feira, 3, que teve o maior número de atendimentos virtuais para regularização do título em um dia desde o lançamento do atual sistema, o Título Net; clique aqui para acessar . Mais de 381 mil eleitores pediram transferência de local de votação ou justificaram ausências apenas nesta segunda-feira, 2. O número é 15% maior do que o recorde de 2020, registrado na véspera do fechamento do cadastro eleitoral para as eleições municipais.

Quem não conseguir acessar o site também pode ir até o cartório eleitoral mais próximo até amanhã, quarta-feira, 4. Veja aqui a lista das unidades abertas em todo o Brasil.

Confira a nota do TSE na íntegra:

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou, nesta segunda-feira (2), um número recorde de atendimentos em um único dia na história do Título Net. Foram mais de 381 mil solicitações. Esse número é 15% maior que o recorde anterior, alcançado no último dia de atendimento antes do fechamento do cadastro eleitoral para as Eleições Municipais de 2020.

Somados aos mais de 303 mil requerimentos de alistamento eleitorais (RAEs) feitos pelo sistema Elo da Justiça Eleitoral também nesta segunda-feira, foram mais de 685 mil atendimentos a eleitoras e eleitores no mesmo dia.

Pelo sistema Título Net da Justiça Eleitoral, é possível requerer a primeira via do título de eleitor (alistamento), a mudança de município (transferência), a alteração de dados pessoais e do local de votação para facilitar a mobilidade, bem como revisão para a regularização de inscrição cancelada.

Para priorizar os atendimentos via Título Net e sistema Elo até o fim do prazo para resolver pendências eleitorais, alguns sistemas e serviços (como e-Título), que não impactam a retirada do título ou a regularização do cadastro do eleitor, estão fora do ar até dia 5.