Sistema eleitoral sólido é o maior patrimônio do Brasil, diz Gilmar Mendes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes fez neste domingo, 2, uma publicação no Twitter em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Ocorre hoje o primeiro turno das eleições de 2022. “Independentemente dos resultados, o povo brasileiro deu até aqui um exemplo de espírito cívico e democrático com eleições pacíficas, harmônicas e organizadas. Mais uma vez, mostramos para o mundo nosso maior patrimônio: um sistema eleitoral sólido e fundado no Estado de Direito”, escreveu o ministro do Supremo.