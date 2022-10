Simone Tebet vota em Campo Grande e dará entrevista após resultados

A candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) votou na manhã deste domingo, 2, na Escola Estadual Lucia Martins Coelho, localizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A candidata deverá viajar para o Estado de São Paulo para acompanhar votos de seus aliados políticos.

Simone deve acompanhar o voto do presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto. Mais tarde, às 15h30, acompanhará o voto de sua vice na chapa, a senadora Mara Gabrilli (PSDB), que votará em uma unidade da Universidade Paulista (Unip) no bairro do Paraíso, em São Paulo.

Após o encerramento da votação, a emedebista se recolherá para aguardar a apuração dos resultados e, posteriormente, concederá entrevista coletiva no comitê de campanha na capital paulista.