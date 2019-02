Simone Tebet (MDB-MS) lança candidatura avulsa para poder falar na tribuna

Preterida pelo MDB para disputar a presidência do Senado, a senadora Simone Tebet (MS) registrou seu nome no pleito de última hora na sessão de hoje sob a justificativa de que quer poder discursar.

Ela aproveitou o tempo de dez minutos que foi dado pelo presidente da sessão, senador José Maranhão (MDB-PB), para apresentar seu nome formalmente.

A plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado O Broadcast apurou, no entanto, que ela estaria pedindo votos para seus colegas no plenário.