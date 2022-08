Simone Tebet aposta no horário eleitoral gratuito para se tornar conhecida

A propaganda eleitoral gratuita é a aposta da senadora Simone Tebet, candidata à presidência pelo MDB, para dar uma guinada na sua campanha. Os primeiros minutos na TV serão usados por ela para se apresentar, disseram aliados ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Nesta sexta-feira, nas inserções de 30 segundos que já começaram a ser veiculadas, a candidata, além de falar dos cargos que já ocupou, ressalta sua participação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, no ano passado, e chama os telespectadores a assistirem à sua entrevista no Jornal Nacional esta noite. “Temos um encontro marcado”, diz.

O marqueteiro Felipe Soutello, que fez a campanha à Prefeitura de São Paulo de Mário Covas, em 2020 (PSDB), é o responsável pelas peças publicitárias, que buscarão mostrar Simone Tebet como “a moderação” e a solução à polarização que toma conta do País.

A senadora gravou várias horas em estúdio, em alguns momentos, ao lado da sua candidata a vice, Mara Gabrilli. A participação feminina em um eventual governo e a inclusão estarão entre os pontos fortes das aparições da emedebista.

Com foco no social, os 2 minutos e 20 segundos de programa terão também muitas imagens gravadas durante as andanças que a candidata vem fazendo desde o início oficial da campanha, em 16 de agosto. Tebet tem visitado creches, hospitais e feito caminhadas por bairros de baixa renda.

Em quarto lugar nas pesquisas de intenção de voto, com 2% no último Datafolha, a coordenação da campanha de Tebet aposta que, com o início do horário eleitoral, a senadora vai “começar a decolar” e passará até o meio de setembro o ex-governador Ciro Gomes (PDT), que pontuou 7%.

O levantamento mostra o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), com 32%, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45%.

As propagandas dos candidatos à presidente da República vão ao ar às terças, quintas e sábados.