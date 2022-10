Simone Tebet almoça com Lula e anuncia apoio a petista nesta tarde

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) almoçaram nesta quarta-feira, 5, com a senadora Simone Tebet (MDB) na casa da ex-prefeita Marta Suplicy. A emedebista irá anunciar apoio ao petista logo depois, em pronunciamento às 16hs. Ontem, Tebet se encontrou com o candidato a vice na chapa, Geraldo Alckmin (PSB), que tem sido um dos articuladores da aproximação da senadora com a campanha petista.

Terceira colocada na corrida presidencial do primeiro turno, a emedebista obteve cerca de 5 milhões de votos; mais cedo, a cúpula do MDB liberou seus diretórios estaduais e filiados a apoiarem Lula ou Bolsonaro, sem restrições. Pouco antes, o governador reeleito do DF, Ibaneis Rocha, aderiu à campanha do atual chefe do Executivo no segundo turno.