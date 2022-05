Siglas da coligação de Lula terão membros em áreas temáticas de pré-campanha

Na segunda etapa da reunião da coordenação da pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acontecerá na tarde desta segunda-feira, 23, em São Paulo, os sete partidos que fazem parte da coligação se reunirão para discutir as áreas temáticas da campanha: programa de governo, comunicação, agenda, finanças e mobilização. PT, PSB, Solidariedade, PSOL, PCdoB, PV e Rede terão representantes em cada grupo de discussão.

Hoje durante a manhã ocorreu a primeira etapa da reunião da campanha de Lula com membros de todos os partidos que fazem parte da aliança. No encontro estiveram presentes, além do petista, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) e presidente e dois representantes das sete legendas que compõem a coligação.