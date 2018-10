Serra diz que fará balanço da eleição na próxima semana e evita falar de Doria

O senador José Serra (PSDB), que deixou para votar quase no fim do dia, em São Paulo, preferiu fazer apenas na próxima semana um balanço do desempenho do partido nas eleições de 2018, a partir dos resultados conhecidos neste domingo, 28, e que completam os conquistados no primeiro turno.

“Só podemos dizer qualquer coisa depois de conhecidos os resultados em cada lugar do País. Sendo assim, o melhor é fazermos um balanço apenas na semana que vem”.

Serra também não quis comentar a campanha do tucano João Doria ao governo do Estado de São Paulo, mas fez questão de reafirmar o seu papel no Senado.

“Meu papel será o de cobrar o cumprimento de propostas apresentadas por candidatos que a gente acompanha, votando sempre de acordo com o interesse público, sem nunca jogar no quanto pior melhor”, afirmou.

O senador votou no Colégio Santa Cruz, no alto de Pinheiros, próximo de sua residência. Ele estava acompanhado da mulher, Monica. Serra esqueceu o documento no carro, estacionado do lado de fora do colégio, e só pode deixar o local após apresentar o RG.