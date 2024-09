Senadores do PDT declaram apoio a Alcolumbre para presidente do Senado em 2025 - O Liberal

Política Senadores do PDT declaram apoio a Alcolumbre para presidente do Senado em 2025

Os senadores do PDT anunciaram nesta terça-feira, 3, que vão apoiar a eleição de Davi Alcolumbre (União Brasil/AP) para presidência do Senado em 2025. Os três senadores da legenda – Weverton (MA), Ana Paula Lobato (MA) e Leila Barros (DF) – se reuniram com a Executiva Nacional do partido nesta terça para fechar a posição.

O PDT é o primeiro partido a formalizar o apoio a Alcolumbre. A eleição será em fevereiro de 2025, daqui a cinco meses, o que demonstra o caráter antecipado do anúncio da legenda.

Segundo a nota do PDT, “a decisão foi tomada tendo como base a comprovada capacidade parlamentar, de gestão e de liderança do senador Davi Alcolumbre, já devidamente demonstradas em seus mandatos como presidente da Casa e como presidente da Comissão de Constituição e Justiça”.

“Na visão do PDT, o senador Alcolumbre tem as condições necessárias para dar continuidade ao trabalho do presidente Rodrigo Pacheco em manter a autonomia do Senado, preservando a estabilidade democrática e a harmonia entre os Poderes”, completou.

Alcolumbre é o franco favorito para ser eleito presidente do Senado em 2025. Conta com apoio tanto entre senadores da oposição, quanto governistas. Ele pode voltar ao cargo que ocupou de 2019 a 2021, quando apoiou a candidatura do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).