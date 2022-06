Senadora Simone Tebet é diagnosticada com covid e tem sintomas leves

A pré-candidata à Presidência da República pelo MDB, senadora Simone Tebet (MS) foi diagnosticada nesta quinta-feira, 9, com covid-19, informou sua assessoria. Segundo nota, a parlamentar está com sintomas leves e já tomou três doses da vacina. Hoje, a Comissão Executiva Nacional do PSDB aprovou a formalização da aliança com o MDB em torno da pré-candidatura presidencial da senadora.