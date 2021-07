Senador pede que CPI oficie PGR para investigar condição de depoimento de PM

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) pediu que a CPI da Covid solicite uma investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre as condições do depoimento do policial militar Luiz Paulo Dominguetti. Para Carvalho, há no “mínimo suspeição” de que Dominguetti, que se apresentou como vendedor de vacinas, teria sido “plantado” na comissão para desviar o foco das investigações em torno da vacina indiana Covaxin.

O senador do PT destacou que o policial exibiu à comissão uma gravação do deputado Luis Miranda – que denunciou as irregularidades do imunizante indiano – afirmando que o parlamentar também estaria envolvido em negociações de venda de vacinas. Miranda, no entanto, negou que o assunto do áudio fosse sobre imunizantes. Depois disso, Dominguetti precisou ajustar seu discurso.

Ao citar publicações de Dominguetti nas redes sociais em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, Carvalho insinuou que o governo poderia estar por trás das declarações do policial. “Será que estamos diante de pessoa que faz denúncia, mas tenta retirar do foco aquele que foi apontado como chefe da corrupção no Ministério da Saúde?”, questionou o senador, provocando a reação de aliados do governo na comissão.