Senador Major Olimpio morre aos 58 anos vítima da Covid

O senador Major Olimpio (PSL) morreu nesta quarta-feira (18) vítima do novo coronavírus (Covid-19). O óbito foi comunicado em sua página oficial no Twitter. Ele deu entrada no Hospital São Camilo, em São Paulo (SP), no dia 3 de março e estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o dia 5.

Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olimpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados.

Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil. — Major Olimpio (@majorolimpio) March 18, 2021

Um dia depois de ser internado, o senador chegou a participar de uma sessão legislativa por videoconferência enquanto estava na cama do hospital. Líder do PSL, ele se manifestou contra os dispositivos que preveem congelamento de salários no funcionalismo público.

Antes de concluir o discurso, o sinal remoto do senador caiu e ele não conseguiu voltar. Além disso, ele estava com a respiração ofegante.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Olimpio é o senador mais votado da história, apoiado por 9 milhões de eleitores de São Paulo no pleito de 2018. Ele recebeu 62.991 destes votos em Americana, onde também participou de eventos de campanha.

No ano passado, veio ao município para apoiar a campanha do então candidato a prefeito Major Crivelari (PSL). “Perdi meu irmão amigo com o qual convivi 42 anos na Policia e na Politica. Muito triste”, comentou Crivelari, em nota.

Em outubro de 2018, Major Olimpio esteve em uma passeata realizada em Americana e Santa Bárbara a favor do presidente Jair Bolsonaro – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

O falecimento de Olimpio foi lamentado também pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), em vídeo pulicado nas redes sociais. “Um homem combativo, de ideais firmes. A família política brasileira perde um grande líder”, disse Chico, que foi deputado estadual na mesma legislatura que Olimpio em duas ocasiões.

Carreira

Nascido em 1962, Sérgio Olimpio Gomes ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1978 e exerceu suas funções na Polícia Militar de São Paulo até 2007, quando iniciou o primeiro mandato como deputado estadual. Reeleito, ocupou uma vaga na Assembleia de São Paulo até 2015, quando tomou posse como deputado federal. Nas eleições de 2018 foi eleito senador, cargo no qual tomou posse em 2019.

Além de policial e político, Major Olímpio era bacharel em ciências jurídicas e sociais, jornalista, professor de educação física, técnico em defesa pessoal e instrutor de tiro. Também foi autor de livros como Reaja! Prepare-se para o Confronto – Técnica Israelense de Combate, de 1997, e Insegurança Pública e Privada, lançado em 2002.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Candidato à Presidência do Senado no início de 2021, ele defendeu a criação da Comissão de Segurança Pública, antes de abrir mão da candidatura em favor da senadora Simone Tebet (MDB-MS). A criação da comissão (PRS 39/2017) foi aprovada no dia 10 de março, sem o voto do senador, que já estava hospitalizado.

Com informações da Agência Senado.