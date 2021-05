Política Senador Flávio Bolsonaro anuncia saída do Republicanos

O senador Flávio Bolsonaro pediu desfiliação do Republicanos nesta quarta-feira, 26. Segundo sua assessoria, não há uma definição sobre qual legenda será escolhida pelo filho do presidente Jair Bolsonaro, também sem partido, para se filiar. “Ele aguarda uma definição do presidente da República, sobre qual será a nova sigla a qual eles devem se filiar”, informou, em nota.

Eleito pelo PSL, Flávio Bolsonaro deixou o partido, juntamente com o pai, em 2019, por divergências internas. Em março de 2020 foi para o Republicanos, movimento que culminou com o partido dando suporte ao governo federal.