Política Senado tem homenagem no plenário nesta segunda e comissões sem votação

O Senado tem uma agenda esvaziada nesta segunda-feira, 24. Trata-se de situação comum para uma segunda. O Congresso tem seu pico de atividade às terças e quartas.

O plenário do Senado não tem votação marcada para hoje. Realiza uma sessão em homenagem ao centenário da lei Eloy Chaves, que em 1923 criou caixas de aposentadoria nas empresas de ferrovias. A sessão estava em andamento no final da manhã desta segunda. Também está marcada para as 14h uma sessão não deliberativa.

Nas comissões

Comissão de Assuntos Sociais:. O colegiado faz uma diligência na Hemobrás, na cidade de Goiana (PE), e uma audiência pública na Câmara Municipal de Recife (PE). A discussão é sobre a implantação da fábrica da empresa. As atividades começam nessa manhã.

Comissão de Meio Ambiente. O colegiado discute a biodiversidade da caatinga. Está marcada para as 14h a sessão.