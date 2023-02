Senado: Damares diz esperar 45 votos a favor de Rogério Marinho

A senadora e ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou nesta quarta-feira, 1º, que o senador Rogério Marinho (PL-RN) vencerá a disputa pela presidência do Senado com 45 votos.

Damares negou que terá cargo na Mesa Diretora, caso Marinho seja eleito presidente da Casa. “Não quero cargo, não pedi cargo, vou continuar trabalhando como sempre trabalhei, nos bastidores, quando precisar ser protagonismo, vou ser protagonista.”

Perguntada sobre sua relação com a crise humanitária envolvendo os povos ianomâmis, ela disse ter feito tudo o que estava em sua atribuição. “Estão querendo me investigar”, disse. “Nosso Ministério cumpriu todas as atribuições aos povos indígenas”, disse, e emendou: “Tudo o que estava na minha atribuição, nós fizemos.”