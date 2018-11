Semana é de ‘muito trabalho e pouca conversa’, diz Onyx Lorenzoni

No seu primeiro dia como ministro extraordinário da Transição de Governo, Onyx Lorenzoni afirmou à imprensa que esta semana é de “muito trabalho e pouca conversa”. Ele se reuniu com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, durante a manhã e depois encontrou com técnicos que participarão da transição, em seu gabinete na Câmara dos Deputados.

Pela tarde, ele deverá ir ao Centro Cultural Banco do Brasil, local oficial onde a equipe de transição trabalhará até a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro.

Segundo Lorenzoni, a ideia é fazer um reconhecimento da situação e preparação para a chegada de Bolsonaro a Brasília na terça-feira. Ele já foi escolhido pelo presidente eleito para ocupar a chefia da Casa Civil do novo governo.

Ao deixar seu gabinete, Onyx evitou responder às perguntas dos jornalistas.”Daqui até lá, é trabalho, trabalho, sem conversa”, disse.

Questionado sobre quando voltaria a falar com a imprensa, afirmou que isso acontecerá “depois que a transição estiver com a estrutura de pé”.

Lorenzoni disse ainda que Bolsonaro conversará com o presidente Michel Temer na quarta-feira, 7, e falará com a imprensa após o encontro.

Nesta terça, Bolsonaro participará de uma cerimônia no Congresso Nacional em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal.

Sobre a falta de acesso dos jornalistas à área reservada para o trabalho da equipe de transição no Centro Cultural Banco do Brasil, local oficial dos trabalhos do novo governo, Lorenzoni disse apenas que não há nenhum técnico atuando por lá ainda.