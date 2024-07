Sem Marta, Boulos almoça com ministro de Lula na Ceagesp em 1ª agenda pós-convenção

Em sua primeira agenda após oficializar a candidatura à Prefeitura de São Paulo, o deputado Guilherme Boulos (PSOL) almoçou nesta segunda-feira, 22, com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), localizada na zona oeste da capital. A presença frequente de Boulos em eventos com ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz parte de uma estratégia para fortalecer sua imagem antes das eleições municipais de outubro.

No sábado, 20, oito ministros de Estado participaram da convenção partidária que formalizou a candidatura do psolista. O presidente Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também marcaram presença no evento. Durante a convenção, a ex-prefeita e ex-ministra Marta Suplicy (PT) teve sua candidatura a vice-prefeita na chapa de Boulos oficializada. No entanto, Marta não compareceu ao evento desta segunda-feira com Boulos. Sua ausência em eventos da pré-campanha tem sido notada, mas membros da campanha afirmam que ela se envolverá no momento oportuno.

Administrada pelo governo federal, a Ceagesp é palco de disputas entre petistas e bolsonaristas. O coronel da reserva Ricardo Mello Araújo, vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB), comandou o entreposto durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL). A atual direção da estatal, indicada por Lula, acusa Mello Araújo de ter feito uma pedalada fiscal para melhorar artificialmente os resultados financeiros da companhia em 2022. O militar nega a acusação, enquanto seus apoiadores na Ceagesp alegam que a denúncia é uma manobra política.

Em sua visita ao entreposto, Boulos evitou críticas contundentes ao vice de Nunes, afirmando que o objetivo da agenda era ouvir os trabalhadores e comerciantes da estatal. “A gente sabe que na gestão passada, quando era o coronel Mello Araújo, houve vários casos – inclusive em investigação – de assédio moral e ataques aos trabalhadores, mas a questão aqui não é essa”, declarou.

O Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimento de Alimentos (Sindbast) acusa a gestão Mello Araújo de ter forçado três trabalhadores a pedirem demissão. Dois desses trabalhadores conseguiram ser reintegrados aos seus postos de trabalho por decisão judicial.

Questionado sobre a escolha da Ceagesp para sua primeira agenda após a convenção, Boulos explicou que atendeu a um convite do pré-candidato a vereador de São Paulo Robson Coringa (PDT). Coringa articulou a reunião com o ministro Carlos Lupi, presidente licenciado do PDT. Lupi também estava na Ceagesp para cumprir uma agenda com o diretor-presidente da companhia, Jamil Yatim, discutindo a instalação de um posto do INSS na sede do entreposto.

Ao lado de Coringa e Lupi, Boulos cumpriu a típica agenda de pré-candidatura à Prefeitura, conversando com comerciantes, tirando fotos com apoiadores e parando em uma barraca de frutas para comer melancia. No restante do dia, Boulos terá reuniões internas e gravações para a campanha. À noite, participará de um jantar com juristas e empresários da capital.