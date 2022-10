Sem discursar, Lula e Alckmin encerram ato final de campanha em São Paulo

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), encerraram no início da tarde deste sábado, 1, o ato final da campanha: uma caminhada com a militância que partiu da Avenida Paulista e desceu pela Rua Augusta, na área central de São Paulo. Em obediência à lei eleitoral, que veda a realização de comícios a menos de dois dias da ida às urnas, os dois não discursaram – apenas cumprimentaram apoiadores.

Ao lado dos candidatos a governador Fernando Haddad (PT) e a senador Márcio França (PSB), Lula e Alckmin desfilaram em caminhonete aberta, sem proteção de vidro no teto ou nas laterais, por cerca de 1 hora e 15 minutos. O início do ato político foi marcado por chuva, que logo passou e não desanimou a militância presente.

Lula agora segue para casa. No domingo, 2, pela manhã vota em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e, à tarde, acompanha a apuração dos votos em um hotel da capital.