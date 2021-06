Sem comentar denúncias de propina, Bolsonaro publica vídeo por voto impresso

Em meio à série de crises do governo federal, com acusações de corrupção na negociação de compra de vacinas, o presidente Jair Bolsonaro manteve o silêncio e optou por publicar, em sua conta no Twitter, um vídeo que explica o funcionamento do sistema de voto impresso.

A pauta é defendida quase diariamente pelo chefe do Executivo. A animação, com 45 segundos de duração, ressalta que o mecanismo serviria apenas como redundância do voto eletrônico. “Em nenhum momento, você (eleitor) tem acesso à cédula impressa, que vai direto para a urna lacrada”, informa.

– Como é o voto impresso auditável. pic.twitter.com/3o6drcywTZ — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 30, 2021

De acordo com o vídeo, a implementação do novo modelo permitiria a recontagem manual das cédulas e não tornaria a apuração dos votos mais lenta e permitiria a recontagem manual das cédulas. “Com o voto impresso auditável, as provas materiais da vontade soberana e conferida por cada eleitor podem ser contadas”, diz a narração. Na verdade, o atual sistema das urnas eletrônicas já é auditável.

Enquanto isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid avança com as investigações das suspeitas de prevaricação de Bolsonaro em relação às denúncias de irregularidades na aquisição de vacinas, entre outros possíveis crimes.