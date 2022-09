Política Sem agenda pública, Lula comemora 7 de setembro nas redes com hino do Brasil

Em vídeo nas redes sociais com bandeiras do Brasil e ao som do hino nacional, o candidato à Presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, celebrou o 7 de setembro, data em que se comemora os 200 anos da independência do País.

“7 de setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Bom dia”, escreveu Lula no Twitter.

O vídeo usa símbolos patrióticos, como a bandeira do País e as cores verde e amarela – recursos que foram apropriados por apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Na terça, Lula afirmou que o chefe do Executivo “usurpa” do 7 de setembro “como se fosse dele”.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o ex-presidente, aconselhado por aliados, decidiu permanecer em casa nesta quarta e não promover agenda pública.

A ideia é evitar competição de força com seu principal adversário, que aposta no 7 de setembro para se alavancar politicamente em manifestações pró-governo.