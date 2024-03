‘Sei que não estou cumprindo aquilo que prometi’, diz Lula sobre queda na avaliação do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter “consciência” de que não está cumprindo aquilo que foi prometido na campanha eleitoral em 2022. A fala ocorre após ter sido registrada queda da aprovação do governo federal nas pesquisas de opinião.

No início da semana, levantamento realizado pelo Datafolha mostrou que a gestão Lula 3 é reprovada por 34% entre os eleitores da cidade de São Paulo. No levantamento de agosto de 2023, o índice de reprovação estava em 25%. Já a avaliação positiva da gestão petista caiu de 45% para 38% no período. Aqueles que consideram o governo Lula regular passaram de 29% para 28%.

De acordo com o presidente, ele foi questionado pela imprensa em relação à queda na aprovação da gestão federal. “Eu falei: ‘Tudo bem’. É porque eu estou aquém do que o povo esperava que eu estivesse fazendo, não estou cumprindo aquilo que eu prometi. E eu tenho consciência que não estou cumprindo”, comentou. A fala ocorreu em anúncio de ações e investimentos do governo ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 15, em Porto Alegre.

Na avaliação do presidente, contudo, o não cumprimento daquilo prometido se dá também pela falta de tempo de governo. “Quando eu planto um pé de jabuticaba, eu não chupo a jabuticaba no dia seguinte. Tenho que esperar ela crescer, ela brotar”, afirmou Lula.