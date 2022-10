Segundo Michelle, Bolsonaro ‘tem mania’ de dizer ‘se pintar um clima’

Primeira-dama foi escalada neste domingo para conter a crise negativa gerada pela fala do presidente - Foto: Isac Nóbrega - PR

A primeira-dama Michelle Bolsonaro saiu em defesa do marido, presidente Jair Bolsonaro (PL), após a repercussão negativa de uma declaração do chefe do Executivo e candidato à reeleição sobre um encontro com adolescentes venezuelanas, comentário que resultou em acusações de pedofilia. Segundo ela, o chefe do Executivo tem “mania” de usar o termo “se pintar um clima”, utilizado pelo próprio para contar o episódio sobre as meninas venezuelanas.

“Em tudo ele fala se pintar um clima. Vamos lá Bolsonaro jogar. Se pintar um clima um clima eu jogo com vocês. Amor, você não vai almoçar não?. Se pintar um clima. Quer dizer que se a carne estiver boa, se a comida estiver boa, ele vai lá e come, porque não é muito de comida”, disse a primeira-dama em evento com mulheres na manhã de domingo, 16, em Aracaju, Sergipe.

A fala de Bolsonaro viralizou nas redes e faz parte de entrevista a um podcast na última sexta-feira, 14, em que ele contou sobre um passeio de moto por São Sebastião, nas proximidades de Brasília, em abril de 2021.

O presidente disse que encontrou meninas de 14 e 15 anos, que “pintou um clima” e, em seguida, pediu para ir à casa delas. “Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, de moto. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas, no sábado, numa comunidade, e vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei, posso entrar na sua casa?, entrei”, disse o chefe do Executivo, que continuou: “E eu pergunto: meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando num sábado para quê? Ganhar a vida. Você quer isso para a tua filha, que está nos ouvindo aqui agora. E como chegou neste ponto? Escolhas erradas.”

Michelle disse ainda que “eles esquerda nos acusam de tudo o que eles são”, fazendo referência adiante também ao aborto e à legalização das drogas, temas recorrentemente citados na campanha bolsonarista.

A primeira-dama foi escalada neste domingo para conter a crise negativa gerada pela fala do presidente, que já sofre com uma popularidade negativa entre o público feminino. Michelle e a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves, entre outras aliadas que se elegeram no início do mês, percorreram vários estados do Norte e do Nordeste na última semana.

Como o sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado Broadcast Político vem mostrando, a campanha do presidente Bolsonaro colocou as duas como protagonistas para atuar junto ao eleitorado feminino. Nos últimos dias, elas percorreram vários estados do Norte e Nordeste, e devem visitar as meninas venezuelanas a quem o presidente se referiu na entrevista de sexta.