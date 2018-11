Segundo Guedes, Forças Armadas não terão recursos contingenciados, diz Bolsonaro

O presidente eleito Jair Bolsonaro reafirmou nesta terça-feira, 6, que o economista Paulo Guedes é quem “manda na economia”. A afirmação foi feita por Bolsonaro ao chegar ao Ministério da Defesa para um almoço e ser questionado sobre se as Forças Armadas terão mais recursos.

“Segundo Paulo Guedes, as Forças Armadas não terão recursos contingenciados. Segundo Paulo Guedes, ele que manda na Economia”, reforçou o presidente eleito. “Eu acho que nada mais justo, é um reconhecimento às Forças Armadas não contingenciar recursos, que são tratados com tanto zelo pelas Forças Armadas, e que grandes serviços prestam ao Brasil, especialmente em momentos difíceis que a Nação atravessa”, completou Bolsonaro.

Guedes, futuro ministro da Economia do governo Bolsonaro, almoça nesta terça-feira com o presidente eleito no Ministério da Defesa. Também participam o general Augusto Heleno, os filhos de Bolsonaro, Gustavo Bebianno, o vice-presidente eleito Hamilton Mourão, entre outros.