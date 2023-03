Seguiremos trabalhando para levar pautas da FPA ao Plenário da Câmara, diz Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), disse que seguirá trabalhando para levar as pautas da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) ao Plenário da Camara. “Vamos fazer política da pacificação. Vamos prezar pela segurança jurídica e previsibilidade no campo”, disse Lira na noite desta terça-feira, 7, durante a cerimônia de posse do presidente da frente, deputado federal Pedro Lupion (Progressistas-PR). O presidente da Câmara lembrou que contou com apoio da bancada ruralista nas duas eleições para a presidência da Casa.

Lira afirmou também que a frente representa o setor mais importante do Brasil. “Todos sabemos da importância do agronegócio brasileiro”, disse.

Invasão de terras

A ex-ministra da Agricultura e coordenadora política da FPA no Senado, Tereza Cristina (Progressistas-MS), disse que a bancada é a favor da reforma agrária, mas contra a invasão de terras. “Juntos queremos promover a paz no campo e a segurança jurídica. Somos a favor da reforma agrária e contra a invasão de terra. Juntos, ministro Paulo Teixeira, podemos integrar o pequeno produtor. Juntos, ministro Fávaro, temos um Plano Safra pela frente e teremos que conversar muito”, disse a senadora durante a cerimônia de posse de Lupion.

A manifestação da ex-ministra ocorre em meio às invasões de terras por movimentos sociais. Também presente no evento, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, repudiou as invasões. “Enquanto for governador de Goiás, não terá invasão de terra no Estado”, assegurou aos presentes.

O ex-presidente da frente, deputado Sérgio Souza (MDB-PR) afirmou que a frente não tem “lado A ou B”. “Defendemos um setor. A FPA vai precisar do MDA e da agricultura”, disse.

O coordenador político da frente na Câmara dos Deputados, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), afirmou que a frente confia no diálogo com os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura. “Aqui a nossa bandeira é o agro. O agro sustentável e sem vilanização”, enfatizou