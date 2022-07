Secretário especial de desestatização da Economia, Diogo Mac Cord, é exonerado

O secretário de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord, foi exonerado. A exoneração, que foi antecipada pelo Broadcast, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 08.

Em meados de junho, o Broadcast publicou que Mac Cord já havia alinhado com o ministro Paulo Guedes que deixaria o comando da secretaria. O aviso foi dado à sua equipe após a cerimônia de privatização da Eletrobras na B3. De acordo com fontes presentes, Mac Cord afirmou que seu ciclo no governo federal estaria concluído com o desfecho da desestatização da estatal de energia.

Egresso da iniciativa privada – para onde deve voltar com a saída do governo – Mac Cord assumiu a secretária em agosto de 2020, cadeira deixada pelo empresário Salim Mattar, que deixou o governo insatisfeito com o ritmo da agenda de privatizações.

Antes, foi secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura, cargo que assumiu logo no início da gestão Bolsonaro. Portanto, era um dos últimos titulares da equipe original de Guedes que ainda estava na pasta.