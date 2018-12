Secretário de Doria, Meirelles terá gabinete no Palácio dos Bandeirantes

Oficializado nesta terça-feira, 11, como titular de Fazenda do governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), Henrique Meirelles (MDB) será o único secretário que terá um gabinete no Palácio dos Bandeirantes.

Com o anúncio desta terça, o MDB passa a ser o sexto partido entre o secretariado de Doria, que também contém o PSDB, DEM, PP, PRB e PSD. “Nosso objetivo é gestão, não eleição, com os melhores nomes disponíveis no País. É a dimensão que o Estado de São Paulo tem, agora também na questão da eficiência. Temos as melhores empresas e indústrias de capital nacional e internacional”, justificou Doria em coletiva, ao ser questionado de fazer possíveis indicações políticas.

Em seu discurso, Meirelles afirmou que a economia brasileira deve retomar o ritmo de crescimento alcançado no início do ano e que a atividade deve acelerar a partir de 2019. “São Paulo tem condições enormes de liderar esse processo. É a oportunidade de São Paulo se tornar a grande alternativa de investimento no Brasil”, disse.

Questionado sobre o motivo de ter aceitado um cargo estadual, após ter construído carreira internacionalmente e em âmbito federal, Meirelles afirmou ser esta uma “oportunidade única”.

“Me preparei para continuar servindo o Brasil nos próximos anos. Fui julgando quais eram as melhores oportunidades de servir o Brasil em cada momento”. O ex-ministro também justificou ter aceito o cargo ao afirmar que acredita que “o programa do governador João Doria é exatamente aquilo que o Estado de São Paulo precisa”.