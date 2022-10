Secom: Bolsonaro convoca coletiva de imprensa no Palácio entre 20h e 20h30

A Secretaria de Comunicação (Secom) informou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) concederá uma entrevista coletiva no Palácio da Alvorada na noite desta quarta-feira, 26, entre 20h e 20h30.

O chefe do Executivo passou o dia em Minas Gerais, onde cumpriu agenda de campanha em três cidades. Bolsonaro viajaria de MG direto para o Rio de Janeiro, onde participará de atos políticos nesta quinta-feira, 27, mas alterou seu percurso.

A campanha bolsonarista vive uma crise com as denúncias feitas pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, de que rádios pelo País teriam beneficiado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em inserções de propaganda eleitoral. As acusações foram consideradas “apócrifas” pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).