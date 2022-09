‘Se tiver estatal que não presta para nada, acabou’, diz Lula a Tebet

A senadora Simone Tebet (MDB) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discutiram na madrugada desta sexta-feira, 30, sobre privatização de empresas públicas, durante o debate entre candidatos ao Palácio do Planalto realizado pela TV Globo. “Se tiver uma estatal que não presta para nada, acabou”, disse o petista, ao ser questionado sobre o que faria com estatais deficitárias. A emedebista, então, concordou com a afirmação.

No enfrentamento, a senadora do MDB disse que os governos do PT se assemelham ao do presidente Jair Bolsonaro (PL) em vários aspectos, como o descontrole dos gastos públicos e os escândalos de corrupção. Lula, então, afirmou que a senadora estava sendo “injusta” nas acusações e citou uma série de indicadores econômicos de seu governo.

O petista disse que reduziu a inflação e a dívida pública, gerou empregos e acumulou reservas internacionais. Lula exaltou os investimentos viabilizados pelo BNDES, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a descoberta do pré-sal. O candidato do PT ainda disse que, se eleito para um terceiro mandato, vai “fortalecer” o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa, além de outros bancos públicos.