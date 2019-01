‘Se governo não der certo há risco de o PT voltar’, diz Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) saiu em defesa do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e vinculou um possível fracasso do governo de seu pai a um risco do retorno do PT ao poder.

“Se o governo de Jair Bolsonaro não der certo há o risco deles voltarem. Eles só ficam à espreita, esperando um momento de baixa do ‘sistema imunológico’ para atacar”, escreveu no Twitter, ao compartilhar imagem de uma faixa que se lê “PT nunca mais”.

Eduardo acompanhará a posse de seu pai, nesta terça-feira, em Brasília.