‘Se é governo, é governo’, diz Gleisi depois de reunião com PSB

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse nesta quarta-feira (10) na saída de reunião com ministros e representantes do PSB que quem está no Executivo precisa apoiar o governo. A reunião é parte do esforço do Planalto em organizar sua articulação política depois de derrotas na Câmara, que tiveram participação do PSB.

“Não pode ter opção entre governo e bloco. Se é governo, é governo”, disse ela. Gleisi afirmou que a reunião foi boa e que faltava conversar mais. Ela disse que PT e PSB têm de se manter unidos.

A presidente petista também disse que o partido deveria ter construído um bloco de siglas de esquerda na Câmara. Hoje, PSB e PDT estão em bloco articulado pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). O PT é associado só aos partidos de sua federação, PV e PC do B.

A reunião foi realizada na vice-presidência da República. Teve o vice Geraldo Alckmin (PSB) e os ministros Márcio França (PSB) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Também o presidente do PSB, Carlos Siqueira, e líder do partido na Câmara, Felipe Carreras, além do líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).