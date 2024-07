‘Se Biden pode desistir, por que eu não posso?’, diz Datena sobre disputa em SP

“Desde o começo, falei: se me sacanearam, eu desisto mesmo”, disse o apresentador - Foto: Reprodução

O apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, que acumula um histórico de desistências em pré-campanhas anteriores, não cravou que seguirá na disputa para comandar a capital paulista. O tucano não descartou a possibilidade de renunciar à pré-candidatura, a exemplo de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que desistiu da reeleição no domingo, 21.

“Se o Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso? Desde o começo, falei: se me sacanearam, eu desisto mesmo”, disse o apresentador ao jornal Folha de S. Paulo, reforçando que, para ser candidato, precisa de respaldo no PSDB, ao qual ele está filiado desde abril. É a 11ª sigla na ficha de filiações do jornalista.

Durante a entrevista, Datena elogiou o gesto de Joe Biden, afirmando que a postura do presidente norte-americano foi virtuosa, pois colocou “o povo” acima de seus interesse eleitorais e pessoais.

“A virtude do homem é fazer o que o Biden fez, quando desistiu de ser candidato: é saber que numa eleição o povo é sempre o mais importante”, disse. “Se o ‘cara’ que é o presidente da maior nação econômico-militar do mundo acha que o povo é mais importante do que ele, por que eu não posso achar?”, questionou.

Relembre as desistências de Datena

Datena já desistiu de quatro pré-campanhas, incluindo eleições a prefeito. Até o pleito de 2014, o nome do jornalista era apenas especulado como candidato a cargos eletivos, mas ele próprio não levava os planos adiante. Até então, mesmo filiado a partidos políticos, o apresentador de TV não demonstrava vontade de se lançar como candidato.

O cenário mudou a partir das eleições de 2016, quando Datena passou a tratar sobre as chances na política de forma mais enfática, chegando a admitir a possibilidade de estar nas urnas. Em todos os casos até o momento, porém, acabou recuando.

Em 2016, Datena estava filiado ao PP e era cotado para disputar a Prefeitura de São Paulo. No dia seguinte à publicação de uma reportagem do Estadão que revelou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) estimava em mais de R$ 300 milhões o total em propinas obtidas pelo PP entre 2006 e 2014, a partir do esquema de corrupção na Petrobras, desistiu da pré-campanha. “Não posso permanecer em um partido que tomou mais de R$ 300 milhões da Petrobras”, afirmou o apresentador.

O valor mencionado consta em uma denúncia apresentada por Rodrigo Janot, então procurador-geral da República, em denúncia contra o deputado Nelson Meurer (PP-PR).

Dois anos depois, o nome do jornalista voltou a ser cotado para as eleições, sendo cogitada uma candidatura ao Senado. Doze dias após a filiação ao Democratas, contudo, desistiu da pré-campanha. “Achei que não era a hora de participar dessa política do jeito que ela está aí”, disse, na ocasião.

Ele voltou a ser sondado como candidato na eleição seguinte, em 2020. Pelo MDB, era especulado como vice-prefeito na chapa à reeleição de Bruno Covas (PSDB). Também recuou, afirmando que a TV Bandeirantes pediu para que ele permanecesse na emissora. Na ocasião, afirmou que não voltaria a recuar na próxima eleição municipal de São Paulo, dali a quatro anos: “Na próxima, eu vou”.

Em 2022, Datena chegou a figurar em levantamentos de intenções de voto para o cargo de senador. O apresentador liderava as pesquisas, indicando boas perspectivas para uma campanha ao cargo, mas recuou novamente. “Eu pensei bem e resolvi seguir o meu caminho”, disse, às vésperas do prazo legal para que deixasse de apresentar programas no rádio e na televisão e seguisse com a pré-campanha.

Cotado a vice de Tabata

Em dezembro de 2023, Datena se filiou ao PSB. O jornalista era uma aposta do PSB para impulsar a pré-campanha da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) ao Executivo paulistano. A entrada na legenda foi um convite da própria pré-candidata, que manifestou publicamente que gostaria de tê-lo como companheiro de chapa.

Filiado ao PSB, Datena participou do lançamento da pré-campanha de Tabata, indicando que estaria próximo de anunciar um acordo com a pré-candidata. Contudo, em abril, às vésperas do fechamento da janela partidária, migrou para o PSDB e lançou a própria pré-candidatura à Prefeitura. O apresentador, por ora, só fez uma agenda de pré-campanha: uma visita ao Mercadão na última quarta-feira, 17.